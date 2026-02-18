Road Tripes Parking de la mairie Condé-sur-Vire

Road Tripes

Parking de la mairie 2 Rue Auguste Grandin Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 10:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Rendez-vous à Condé-Sur-Vire le 08 mars pour le rassemblement de véhicules anciens !

2e ROAD TRIPES, venez partager votre passion avec le public !

Balade de 30 km environ au volant de votre véhicule ancien.

Suivit d’un repas pour tout public dans la salle des fêtes sur réservation.

Au menu

– Un apéritif,

– Tripes à la mode de Caen ou assiette anglaise (avec chips ou pommes de terre),

– Fromage,

– Dessert,

– Café. .

Parking de la mairie 2 Rue Auguste Grandin Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 6 47 94 95 18 les.vielles.normandes@gmail.com

English : Road Tripes

