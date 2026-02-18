Road Tripes Parking de la mairie Condé-sur-Vire
dimanche 8 mars 2026.
Road Tripes
Parking de la mairie 2 Rue Auguste Grandin Condé-sur-Vire Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 10:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Rendez-vous à Condé-Sur-Vire le 08 mars pour le rassemblement de véhicules anciens !
2e ROAD TRIPES, venez partager votre passion avec le public !
Balade de 30 km environ au volant de votre véhicule ancien.
Suivit d’un repas pour tout public dans la salle des fêtes sur réservation.
Au menu
– Un apéritif,
– Tripes à la mode de Caen ou assiette anglaise (avec chips ou pommes de terre),
– Fromage,
– Dessert,
– Café. .
Parking de la mairie 2 Rue Auguste Grandin Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 6 47 94 95 18 les.vielles.normandes@gmail.com
L’événement Road Tripes Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Saint-Lô