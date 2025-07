Roast ta célébrité Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Roast ta célébrité Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement samedi 12 juillet 2025.

Roast ta célébrité

Samedi 12 juillet 2025 à partir de 21h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le show où les humoristes viennent clasher les stars avec style!

T’as toujours rêvé de dire à une célébrité tout ce que tu penses vraiment ? Ce soir, c’est permis.



Et même encouragé. Bienvenue à Roast ta célébrité , le show où les humoristes viennent clasher les stars avec style, mauvaise foi et beaucoup trop de lucidité.



Rien n’est sacré chanteurs hors-pitch, actrices en carton, influenceurs auto-proclamés coachs de vie. TOUS passent au grill. Un micro, des punchlines, et zéro filtre.



Tu ris, tu t’indignes, tu t’étouffes de rire. Bref, tu passes une soirée inoubliable. Parce que le 12 juillet on roast. Et personne n’est prêt. .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The show where comedians clash with the stars in style!

German :

Die Show, in der Comedians die Stars mit Stil klatschen!

Italiano :

Lo spettacolo in cui i comici si scontrano con le star in grande stile!

Espanol :

¡El espectáculo donde los cómicos se enfrentan a las estrellas con estilo!

