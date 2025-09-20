ROAZHON RUN Roazhon Park Rennes
ROAZHON RUN Roazhon Park Rennes samedi 20 septembre 2025.
ROAZHON RUN Roazhon Park Rennes 20 et 21 septembre Ille-et-Vilaine
Dixième édition de la Roazhon Run
Dixième édition de la Roazhon Run, que vous soyez un passionné de course à pied ou simplement à la recherche d’une expérience sportive mémorable au Roazhon Park, cet événement est fait pour vous !
Trois nouvelles épreuves seront au programme de la Roazhon Run, les 20 et 21 septembre 2025, à Rennes.
On pourra courir ou marcher, en nature ou dans les travées du Roazhon Park en nocturne, en famille, avec des amis ou en équipe. Les aînés auront aussi leur marche. Pour promouvoir l’inclusion de tous, un duo associant handicap et personne valide est créé cette année.
Pour tout renseignement :
[https://www.roazhonrun.fr/](https://www.roazhonrun.fr/)
Nous joindre :
Stade Rennais Athlétisme
Stade de Courtemanche
13, rue Zacharie Roussin
35700 Rennes
0299639106
Site internet du club
Email : [inscriptions@roazhonrun.fr](mailto:inscriptions@roazhonrun.fr)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-20T08:00:00.000+02:00
Fin : 2025-09-21T15:00:00.000+02:00
1
https://www.roazhonrun.fr/ 0299639106
Roazhon Park Roazhon park Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine