ROAZHON RUN Roazhon Park Rennes 20 et 21 septembre Ille-et-Vilaine

Dixième édition de la Roazhon Run, que vous soyez un passionné de course à pied ou simplement à la recherche d’une expérience sportive mémorable au Roazhon Park, cet événement est fait pour vous !

Trois nouvelles épreuves seront au programme de la Roazhon Run, les 20 et 21 septembre 2025, à Rennes.

On pourra courir ou marcher, en nature ou dans les travées du Roazhon Park en nocturne, en famille, avec des amis ou en équipe. Les aînés auront aussi leur marche. Pour promouvoir l’inclusion de tous, un duo associant handicap et personne valide est créé cette année.

[https://www.roazhonrun.fr/](https://www.roazhonrun.fr/)

Email : [inscriptions@roazhonrun.fr](mailto:inscriptions@roazhonrun.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00.000+02:00

