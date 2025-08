Rob Clearfield ‘Voice in the Wilderness’ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Rob Clearfield ‘Voice in the Wilderness’ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris lundi 8 septembre 2025.

Conciliant l’esprit créatif de la scène de Chicago avec un lyrisme qui touche le cœur, ce pianiste américain, désormais bien installé en France, présente un programme diversifié de compositions personnelles, avec des influences allant de la production hip-hop de Robert Glasper et Makaya McCraven aux fantaisies romantiques de Brahms et Chopin.

Rob Clearfield : piano

Clément Daldosso : contrebasse

Karl Jannuska : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Le pianiste et compositeur Rob Clearfield revient au 38Riv avec son nouveau projet « Voice in the Wilderness ».

Le lundi 08 septembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/