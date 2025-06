Rob Clearfield Voice in the Wilderness – Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement 20 juin 2025 20:30

Bouches-du-Rhône

Rob Clearfield Voice in the Wilderness Vendredi 20 juin 2025 à 20h30. Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 17 EUR

Début : Vendredi 2025-06-20 20:30:00

2025-06-20

Le pianiste et compositeur américain Rob Clearfield sera présent sur la scène du Theatre de l’Œuvre pour la première fois avec son nouveau projet Voice in the Wilderness.

Marquant des retrouvailles avec le contrebassiste mondialement connu Joe Sanders et le début de sa collaboration avec le batteur marseillais Fred Pasqua, ce programme du jazz original concilie l’esprit créatif de la scène de Chicago avec un lyrisme qui touche au cœur. Pour compléter son équipe, Clearfield invite le trompettiste érythréen-américain Hermon Mehari.







Rob Clearfield a grandi entouré de musique. Tout jeune, il a participé à différents groupes de rock, chorales de gospel, et ensembles de guitares sud-américains, avant de déménager à Chicago pour étudier au Chicago College of Performing Arts de l’Université Roosevelt. Pendant une quinzaine d’années, il a été un membre actif de la scène musicale locale du Windy City, avant son installation en France en 2019.







Au cours de sa carrière, Rob a eu le privilège de se produire avec des artistes tels que John Wetton, Patricia Barber, Howard Levy, Makaya McCraven, Simon Moullier, Marquis Hill, Eighth Blackbird, Grazyna Auguscik, et Itamar Borochov, entre autres. À ce jour, il a sorti neuf albums de sa musique originale, y compris des projets co-dirigés avec la saxophoniste Caroline Davis et le batteur Quin Kirchner. En plus de son travail en tant que pianiste, Rob a reçu plusieurs commandes pour composer pour des productions théâtrales pour l’Université Purdue, le court-métrage The Lost Remake de Beau Geste et pour le Brazos Valley Symphony Orchestra à College Station au Texas. Il réside actuellement à Marseille.







Hermon Mehari trompette

Rob Clearfield claviers

Joe Sanders contrebasse

Fred Pasqua batterie .

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

American pianist and composer Rob Clearfield takes to the Theatre de l??uvre stage for the first time with his new project Voice in the Wilderness.

German :

Der amerikanische Pianist und Komponist Rob Clearfield wird mit seinem neuen Projekt Voice in the Wilderness zum ersten Mal auf der Bühne des Theatre de l?uvre stehen.

Italiano :

Il pianista e compositore americano Rob Clearfield salirà per la prima volta sul palco del Theatre de l’uvre con il suo nuovo progetto Voice in the Wilderness.

Espanol :

El pianista y compositor estadounidense Rob Clearfield se subirá por primera vez al escenario del Theatre de l’uvre con su nuevo proyecto Voice in the Wilderness.

