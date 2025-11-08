Robe Party

Grange de Bresteau Beillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 19:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Et si votre robe de mariée avait droit à une seconde sortie ?

C’est souvent une robe qu’on ne porte qu’une seule fois, mais qui représente tellement plus…

Cette soirée symbolique et bienveillante est l’occasion de -Reporter votre robe de mariée, ou simplement venir admirer celles des autres Prendre quelques photos souvenirs dans une ambiance douce et élégante Échanger entre femmes, qu’on soit déjà mariée ou en pleine préparation. .

Grange de Bresteau Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire ch.bertin1989@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Robe Party Beillé a été mis à jour le 2025-06-02 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude