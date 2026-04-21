Roberdam ‘Les émotions de la planète’ COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE Nantes
Roberdam ‘Les émotions de la planète’ COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE Nantes mardi 21 avril 2026.
Roberdam ‘Les émotions de la planète’ Début : 2026-04-21 à 11:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE 6 RUE DES CARMELITES 44000 Nantes 44
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