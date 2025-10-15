Robert Badinter à rendu à la justice sa dignité démocratique Parlement de Bretagne. Rennes Rennes

Robert Badinter à rendu à la justice sa dignité démocratique Parlement de Bretagne. Rennes Rennes mercredi 15 octobre 2025.

Robert Badinter à rendu à la justice sa dignité démocratique Parlement de Bretagne. Rennes Rennes Mercredi 15 octobre, 18h15 Inscription obligatoire 5€

Denis Salas, président de l’Association pour l’histoire de la justice reviendra sur le parcours de R. Badinter qui, par-delà ses fonctions, restera un défenseur historique des droits fondamentaux.

Robert Badinter fera son entrée au Panthéon le 9 octobre prochain date anniversaire de la promulgation de la loi abolissant la peine de mort. A cette occasion, Champs de Justice, qui avait eu l’honneur d’être parrainée par l’ancien garde des sceaux pour son exposition sur l’abolition (1), souhaite rendre hommage à l’homme et à ses combats.

L’association aura ainsi le plaisir d’accueillir M. Denis Salas, ancien magistrat et Président de l’Association française pour l’histoire de la justice fondée par Robert Badinter.

Lors d’une rencontre-conférence, M. Salas reviendra sur le parcours de l’ancien avocat devenu ministre qui, par-delà ses fonctions, restera un défenseur historique des droits fondamentaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-15T18:15:00.000+02:00

Fin : 2025-10-15T21:00:00.000+02:00

1

http://champsdejustice.fr https://www.helloasso.com/associations/champs-de-justice/evenements/robert-badinter-la-peine-de-mort-denis-salas-association-histoire-de-la-justice 0 684 538 770

Parlement de Bretagne. Rennes Place du parlement de Bretagne Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine