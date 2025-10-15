Robert Badinter au Panthéon : à Rennes, l’association Champs de justice lui rend hommage Parlement de Bretagne Rennes

Hommage à Robert Badinter : deux évènements à voir au Parlement de Bretagne : une exposition sur l’abolition de la peine de mort du 8 au 15 octobre 2025 et une conférence le 15 octobre 2025 à 18h30.

A l’occasion de l’entrée au Parlement de **Robert Badinter**, le 9 octobre prochain, l’association **Champs de Justice** organise à Rennes deux évènements :

– d’une part, **une exposition sur l’histoire de l’abolition de la peine de mort** qui sera visible à partir **du 8 octobre et jusqu’au 15 octobre** dans la salle des pas perdus du Parlement de Bretagne (**Entrée libre – tout public**)

– d’autre part **une rencontre – conférence le 15 octobre à 18h30** dans la grand Chambre du Parlement de Bretagne sur Robert Badinter. L’association aura ainsi le plaisir d’accueillir **M. Denis Salas**, ancien magistrat et Président de l’Association française pour l’histoire de la justice fondée par Robert Badinter, qui reviendra sur le parcours de l’ancien avocat devenu ministre qui, par-delà ses fonctions, restera un défenseur historique des droits fondamentaux.

**Pour cette conférence, les places sont limitées ( 140 participants), inscription sur la page HelloAsso de l’évènement avant le 12 octobre 2025**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-15T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-15T21:00:00.000+02:00

https://www.helloasso.com/associations/champs-de-justice/evenements/robert-badinter-la-peine-de-mort-denis-salas-association-histoire-de-la-justice

Parlement de Bretagne Place du Parlement de Bretagne, Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine