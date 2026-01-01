Robert Burn’s Day

Salle des fêtes Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : 45 EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date :

25 janvier 2026, 12:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Le Comité de jumelage Aubigny-Haddington organise la traditionnelle Robert Burn’s Day en hommage au poète écossais.

Au programme déjeuner suivi suivi d’un Scottish Ceilidh (bal traditionnel écossais) animé par le duo Joanne McIver & Christophe Saunière et un maître de danse !

Il est possible de participer à la journée complète ou pour le concert seul.

Sur réservation date limite le 17 janvier. 45 .

Salle des fêtes Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 7 72 02 54 08

English :

The Aubigny-Haddington Twinning Committee organizes the traditional Robert Burn’s Day in tribute to the Scottish poet.

L’événement Robert Burn’s Day Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-01-16 par OT SAULDRE ET SOLOGNE