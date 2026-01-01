Robert Burn’s Day Aubigny-sur-Nère
Robert Burn’s Day Aubigny-sur-Nère dimanche 25 janvier 2026.
Robert Burn’s Day
Salle des fêtes Aubigny-sur-Nère Cher
Tarif : 45 – 45 – EUR
Début : 2026-01-25 12:00:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Le Comité de jumelage Aubigny-Haddington organise la traditionnelle Robert Burn’s Day en hommage au poète écossais.
Au programme déjeuner suivi suivi d’un Scottish Ceilidh (bal traditionnel écossais) animé par le duo Joanne McIver & Christophe Saunière et un maître de danse !
Il est possible de participer à la journée complète ou pour le concert seul.
Sur réservation date limite le 17 janvier. 45 .
Salle des fêtes Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 7 72 02 54 08
English :
The Aubigny-Haddington Twinning Committee organizes the traditional Robert Burn’s Day in tribute to the Scottish poet.
