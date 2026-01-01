Robert Burns Night Repas haggis et soirée dansante Salle polyvalente Bonnes
Robert Burns Night Repas haggis et soirée dansante Salle polyvalente Bonnes dimanche 25 janvier 2026.
Robert Burns Night Repas haggis et soirée dansante
Salle polyvalente Rue du Périgord Bonnes Charente
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 18:30:00
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Le Bonn’Art Cafe vous invite à célébrer l’Écosse avec eux. Venez déguster un repas écossais traditionnel, suivi d’une soirée dansante écossaise traditionnelle !
.
Salle polyvalente Rue du Périgord Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 34 bonnartcafe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Robert Burns Night Repas haggis et soirée dansante
The Bonn’Art Cafe welcomes you to celebrate Scotland with them. Join us for a traditional scotish meal, followed by traditional scotish dancing!
L’événement Robert Burns Night Repas haggis et soirée dansante Bonnes a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de tourisme du Sud Charente