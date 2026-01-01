Robert Burns Night Repas haggis et soirée dansante Salle polyvalente Bonnes

Robert Burns Night Repas haggis et soirée dansante

Salle polyvalente Rue du Périgord Bonnes Charente

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 18:30:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Le Bonn’Art Cafe vous invite à célébrer l’Écosse avec eux. Venez déguster un repas écossais traditionnel, suivi d’une soirée dansante écossaise traditionnelle !

.

Salle polyvalente Rue du Périgord Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 34 bonnartcafe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Robert Burns Night Repas haggis et soirée dansante

The Bonn’Art Cafe welcomes you to celebrate Scotland with them. Join us for a traditional scotish meal, followed by traditional scotish dancing!

L’événement Robert Burns Night Repas haggis et soirée dansante Bonnes a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de tourisme du Sud Charente