Robert d’Arbrissel, étonnant fondateur de Fontevraud Salle des Fêtes de la Mairie Loudun

vendredi 23 octobre 2026 · Salle des Fêtes de la Mairie · Loudun

Informations pratiques

Loudun

Robert d’Arbrissel, étonnant fondateur de Fontevraud

Salle des Fêtes de la Mairie 1 Rue Gambetta Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 18:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Par Solène Wozniak-Queffélec .

Salle des Fêtes de la Mairie 1 Rue Gambetta Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 38 75 02 mariefrancebaustert@gmail.com

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English : Robert d’Arbrissel, étonnant fondateur de Fontevraud

L’événement Robert d’Arbrissel, étonnant fondateur de Fontevraud Loudun a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme du Pays Loudunais