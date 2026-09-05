Robert d’Arbrissel, étonnant fondateur de Fontevraud Salle des Fêtes de la Mairie Loudun
vendredi 23 octobre 2026 · Salle des Fêtes de la Mairie · Loudun
Informations pratiques
Loudun
Robert d’Arbrissel, étonnant fondateur de Fontevraud
Salle des Fêtes de la Mairie 1 Rue Gambetta Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 18:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Par Solène Wozniak-Queffélec .
Salle des Fêtes de la Mairie 1 Rue Gambetta Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 38 75 02 mariefrancebaustert@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Robert d’Arbrissel, étonnant fondateur de Fontevraud
L’événement Robert d’Arbrissel, étonnant fondateur de Fontevraud Loudun a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
À voir aussi à Loudun (Vienne)
- Conférence Aux origines des communes du Loudunais Salle des Fêtes Loudun 18 septembre 2026
- Présentation au public des romans en lice pour le Prix Renaudot des Lycéens 2026 Place Sainte-Croix Loudun 18 septembre 2026
- 44ème Foire Exposition animations 16 septembre Loudun 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Église et porte du Martray Loudun 19 septembre 2026
- 43ème Foire Exposition Loudun 19 septembre 2026