« Robert Desnos, poète résistant », expos, projections, concert, au Lieu d’Europe Lieu d’Europe Strasbourg

« Robert Desnos, poète résistant », expos, projections, concert, au Lieu d’Europe 21 et 22 novembre Lieu d’Europe Collectivité européenne d’Alsace

5€ sur réservation uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T18:30:00 – 2025-11-21T19:45:00

Fin : 2025-11-22T15:30:00 – 2025-11-22T20:00:00

L’Ensemble K est une formation à géométrie variable qui confronte la musique de chambre à d’autres formes d’expression artistique dans une démarche à la fois esthétique et historique. Il fait revivre des œuvres méconnues de compositeurs persécutés par les régimes totalitaires et s’engage dans des projets pluridisciplinaires avec une prédilection pour la musique du XXe siècle et pour la création.

L’Ensemble K initie en 2025 un nouveau projet artistique pour commémorer les 80 ans de la mort de Robert Desnos, poète résistant, survenue dans l’ancien camp ghetto de Terezín (République tchèque).

Passeurs de musique, passeurs de mémoire et d’histoire

Nous avons créé cette lecture-musicale à Terezín le 9 juin 2025 en présence de son Excellence Stéphane Crouzat, ambassadeur de France en République tchèque, du directeur du Mémorial Jan Roubinek et de l’historien directeur adjoint, Vojtech Blodig, de Stéphane Schorderet, directeur de l’Institut français de Prague et de Bruno Bucherie, délégué général du Souvenir français en république tchèque.

La création était précédée d’une avant-scène donnée par des élèves du collège Alice Daul (anciennement Le Ried) de Bischheim et des élèves du collège Jan Neruda de Prague qui ont rendu hommage à Robert Desnos, aux enfants de Terezin morts à Auschwitz et aux victimes du massacre de Lidice. Les élèves ont ensuite visité l’ancien camp ghetto. Le lendemain, le 10 juin, ils se sont retrouvés au collège Jan Neruda à Prague autour d’un atelier artistique où sont nés de magnifiques dessins et poèmes en échos à ceux des enfants de Terezin qu’ils ont découvert au Mémorial de Terezin et au musée juif de Prague.

Une autre représentation du spectacle a eu lieu à l’Institut français de Prague, le 10 juin 2025 puis au Centre tchèque à Paris le 17 juin pour sa création française. Ce jour-là, un hommage à notre grand poète a également été rendu au cimetière Montparnasse, en partenariat avec le Souvenir français et l’Association des amis de Robert Desnos.

Le spectacle a ensuite été repris cet été à Breitenbach dans le cadre du Festi’Val « Passeurs de musique » porté par l’Ensemble K, avec une avant-scène donnée par les élèves de l’AKadémie musicale et citoyenne d’été (qui se déroule parallèlement eu Festi’Val).

L’Ensemble K et le Lieu d’Europe s’associe à présent pour vous proposer un évènement autour de ce projet à Strasbourg :

« Robert Desnos, poète résistant »

21-22 novembre au Lieu d’Europe

Vendredi 21 novembre

18h30 Projection-débat « Terezín, l’imposture nazie », documentaire réalisé par Chochana Boukhobza

Projection suivie d’une rencontre avec Frédérique Neau Dufour, historienne

L’histoire du camp-ghetto de Terezín à travers les textes et dessins réalisés dans le camp par des enfants et des artistes avant qu’ils ne soient déportés vers Auschwitz.

Réservation conseillée : lieudeurope@gmail.com ou par téléphone 03 68 00 09 10

Samedi 22 novembre

À partir de 15h30 : accueil du public

-Présentation d’une exposition sur Robert Desnos et des dessins réalisés lors du voyage d’étude à Terezín en juin 2025 par les élèves du Collège Alice Daul de Bischheim

-Projection de 13 films d’animation à partir de 13 poèmes de Robert Desnos.

16h30 :

Présentation et projection d’une vidéo réalisée pendant le voyage des élèves et de l’Ensemble K à Terezín

-Entrée libre –

18h :

Concert-lecture « Robert Desnos, poète résistant »

† Terezín le 8 juin 1945

Chochana Boukhobza, textes

Philippe Hersant, création musicale

Œuvres de Darius Milhaud, Kurt Weill, Zikmund Schul, Hans Krása

Par l’Ensemble K

Distribution : Jean Haas, récitant ; Sarah Taboada, chant lyrique ; Elodie Haas, violon ; Thérèse Bussière-Meyer, violoncelle, Ayar Espinoza, clarinette ; Marie-Andrée Joerger, accordéon

Création : le 9 juin 2025 à Terezin (Mémorial) et le 10 juin à Prague (Institut français)

Production : l’Ensemble K

Renseignements et réservation : https://www.helloasso.com/associations/l-ensemble-k/evenements/robert-desnos-poete-resistant-expositions-projection-concert-lecture

Cette création a obtenu le LABEL MISSION LIBÉRATION de l’ÉTAT dans le cadre des 80 ans de la libération des camps, le soutien de la FONDATION POUR LA MÉMOIRE DE LA SHOAH, du SOUVENIR FRANÇAIS, de la DILCRAH, de la REGION GRAND EST Mémoire des conflits et de nombreux autres partenaires

TEASER du spectacle : https://youtu.be/bq5vBvMQY0E?si=dbWpV1XG1yuN495K

En savoir plus sur ce projet : https://ensemblek.fr/projet-desnos/

CROWDFUNDUNG Vous souhaitez contribuer à ce projet : https://www.helloasso.com/associations/l-ensemble-k/collectes/robert-desnos-poete-resistant Un très grand merci à vous de votre générosité!

Retrouvez-nous sur

– www.ensemblek.fr

– Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100065247740650

– Instagram : https://www.instagram.com/ensemblek_passeursdemusique/

– L’Ensemble K – YouTube https://www.youtube.com/channel/UCn2I9ZoRPo5A6oRYl_ti1vg

Contact

– téléphone 06 11 49 37 49

– e-mail : contact.ensemblek@gmail.com

Lieu d’Europe 8 rue Boecklin 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Wacken Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 78 18 54 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/l-ensemble-k/evenements/visite-guidee-du-chemin-de-la-resistance-et-de-la-liberte »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100065247740650 »}] [{« link »: « mailto:lieudeurope@gmail.com »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/l-ensemble-k/evenements/robert-desnos-poete-resistant-expositions-projection-concert-lecture »}, {« data »: {« author »: « L’Ensemble K », « cache_age »: 86400, « description »: « Cru00e9ation 2025 u00e0 Terezin et Prague en Ru00e9publique tchu00e8que pour commu00e9orer la mort de Robert Desnos survenue il y a 80 ans au cam ghetto de Terezin. nTexte : Chochana BoukhobzanCommande musicale : Philippe Hersant (Editions musicales Artchipel)nu0152uvres de Weill, Milhaud, Ravel, Schul, Kru00e1sau2026nPar lu2019Ensemble K : Jean Haas, ru00e9citant ; Sara Taboada, chant ; u00c9lodie Haas, violon ; Thu00e9ru00e8se Bussiu00e8re-Meyer, violoncelle ; Marie-Andru00e9e Joerger accordu00e9on ; Ayar Espinoza, clarinettenMontage vidu00e9o : Simon Hanot », « type »: « video », « title »: « Desnos, pou00e8te ru00e9sistant Teaser », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/bq5vBvMQY0E/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=bq5vBvMQY0E », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCn2I9ZoRPo5A6oRYl_ti1vg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/bq5vBvMQY0E?si=dbWpV1XG1yuN495K »}, {« link »: « https://ensemblek.fr/projet-desnos/ »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/l-ensemble-k/collectes/robert-desnos-poete-resistant »}, {« link »: « http://www.ensemblek.fr »}, {« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100065247740650 »}, {« data »: {« author »: « ensemblek_passeursdemusique », « cache_age »: 86400, « description »: « Instagram photos and videos », « type »: « rich », « title »: « Ensemble K – Passeurs de Musique (@ensemblek_passeursdemusique) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/503022756_17896636956216863_5520204897747855603_n.jpg?stp=dst-jpg_s240x240_tt6&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLmRqYW5nby4xMDgwLmMyIn0&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_cat=111&_nc_oc=Q6cZ2QE1jmPEQLlkEFfrEKHxXoMmpXjJ0vOWclfwvsnx2J0V6tK9fLfmTs73qMBJFfrsbDo&_nc_ohc=8rT9vfgYYYcQ7kNvwEl-74T&_nc_gid=-rEJ4oqCCajXcEY3ltZa7g&edm=AMO9-JQAAAAA&ccb=7-5&oh=00_Afdnyyshpv7pvm9Y8wb1soNz1Tq0dLQ_nBq_OCb_fsE1Zg&oe=68FBE96D&_nc_sid=cc8940 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/ensemblek_passeursdemusique/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 240, « thumbnail_width »: 240, « options »: {« _enable_profile »: {« label »: « Enable profile embed (US only) », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/ensemblek_passeursdemusique/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 800, « description »: « L’Ensemble K – Passeurs de musique, cru00e9u00e9 en 2008, est une formation u00e0 gu00e9omu00e9trie variable qui confronte la musique de chambre u00e0 du2019autres formes du2019expression artistique dans une du00e9marche u00e0 la fois esthu00e9tique et historique. Il fait revivre des u0153uvres mu00e9connues de compositeurs persu00e9cutu00e9s par les ru00e9gimes totalitaires et su2019engage dans des projets pluridisciplinaires avec une pru00e9dilection pour la musique du XXe siu00e8cle et pour la cru00e9ation. nIl compte plusieurs cru00e9ations u00e0 son actif : l’opu00e9ra de poche Charlie, de Bruno Giner (d’apru00e8s Matin Brun de Franck Pavloff) ; Les couleurs du Quatuor pour la fin du temps ; Kurt Weill en exil, de Berlin u00e0 Broadway ; Robert Desnos, pou00e8te ru00e9sistant. nIl du00e9veloppe par ailleurs de nombreux projets liu00e9s u00e0 la transmission vers les jeunes gu00e9nu00e9rations.nEn 2022, lu2019Ensemble K fonde le Festi’Val Passeurs de musique dans la Vallu00e9e de Villu00e9 et son AKadu00e9mie musicale d’u00e9tu00e9. nnn », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « L’Ensemble K », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.ggpht.com/rzvJH-5rDoP57ssqdSaoy2cIsCV0vaexLGsILBan8NUUyoHoZmTWH73Q5NXtYoaBJGZLSBHZCQ=s800-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCn2I9ZoRPo5A6oRYl_ti1vg », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 800}, « link »: « https://www.youtube.com/channel/UCn2I9ZoRPo5A6oRYl_ti1vg »}, {« link »: « mailto:contact.ensemblek@gmail.com »}]

L’Ensemble K Passeurs de musique, passeurs de Mémoire organise un évènement avec le Lieu d’Europe autour de son spectacle « Robert Desnos, poète résistant » créé à Terezín en juin dernier. Mémoire Concert