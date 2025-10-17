ROBERT FINLEY BLUES DU DELTA, SAUCE SOUL Espace Brémontier Arès

Espace Brémontier 1 Rue du Temple Arès Gironde

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

20h30

L’incontournable bluesman américain, Robert Finley, 71 printemps, est dans une exploration sonore de blues

menaçant, de soul marécageuse et de funk cru. Sur la scène de Brémontier, il interprétera notamment les titres

de son dernier opus, Black Bayou, qui navigue entre récits de voyages et histoires d’enfance dans les marais de

Louisiane. Krakatoa hors les murs.

Tout public À partir de 15€.

Placement libre assis et debout

Billetterie en ligne sur espacebremontierares.fr.

Renseignements au 05 56 03 93 03

Espace Brémontier 1 Rue du Temple Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 03

