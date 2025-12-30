ROBERT FINLEY CHATEAU ROUGE – SALLE DE CONCERT Annemasse

ROBERT FINLEY Début : 2026-02-26 à 20:30. Tarif : – euros.

À 70 ans, le bluesman louisianais Robert Finley incarne l’âme du Bayou. Maître conteur, sa musique est chargée d’une richesse de détails, d’une profondeur émotionnelle et d’une humanité comparable à la grande littérature du Sud des Etats-Unis.Né de sessions spontanées, sans partitions, son dernier album mêle blues, soul, rock et gospel pour raconter la vie dans le nord de la Louisiane : récits de famille, souvenirs de jeunesse, solitude des anciens, crocodiles et rédemption. Finley confirme sa stature de conteur hors pair, ancré dans le réel, traversé d’émotions brutes, et héritier d’une tradition musicale profondément enracinée.Un concert empreint de soul marécageuse, de funk cru, accompagné par une voix qui gronde ou s’envole, avec un des derniers véritables blues man.Tiwayo, pour T.Y.O., les initiales prononcées en anglais de The Young Old (le vieux jeune), s’est forgé son propre style musical au fil des nuits blanches sur la route, entre les États-Unis et l’Europe, nourri par le blues, le gospel, la soul, le rock, et le reggae des années 60 et 70. Une voix unique, comme déjà usée ou sans âge, qui lui a permis de jouer en première partie des Insus, de Patrice, Sting, Norah Jones, Seal, Marcus Miller. Tiwayo est un excellent compositeur-interprète. Dernière rencontre en date pour en témoigner : Adrian Quesada, guitariste-producteur des Black Pumas et collaborateur de Prince, l’a accueilli à Austin, au Texas, pour enregistrer son prochain album à paraître.

CHATEAU ROUGE – SALLE DE CONCERT 1 ROUTE DE BONNEVILLE 74100 Annemasse 74