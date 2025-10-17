ROBERT FINLEY – ESPACE BREMONTIER Ares

ROBERT FINLEY – ESPACE BREMONTIER Ares vendredi 17 octobre 2025.

ROBERT FINLEY Début : 2025-10-17 à 20:30. Tarif : – euros.

KRAKATOA HORS LES MURSDu blues du Delta, sauce soulL’incontournable bluesman américain, Robert Finley, 71 printemps, est dans une exploration sonore de blues menaçant, de soul marécageuse et de funk cru, qui donne toute sa valeur à l’un des derniers véritables bluesmen.Né en Louisiane, le musicien a vécu mille vies : chanteur de gospel, il découvre la guitare à 11 ans.Puis, il rejoint l’armée américaine pour être technicien d’hélicoptère, en Allemagne, mais dès son arrivée, il rejoint l’orchestre de son régiment, à la recherche d’un guitariste.À sa démobilisation, il devient artiste de rue, chanteur gospel, puis… menuisier !Mais un glaucome le rend aveugle : il est contraint d’arrêter son métier…À 62 ans, une association venant en aide aux musiciens vieillissants le redécouvre… chanteur de rue !Il sort son premier album, où il reconnaît ses influences : le gospel, le blues, mais aussi la soul, notamment Booker T., James Brown, ou encore B.B. King.Sur la scène de Brémontier, Robert Finley interprétera notamment les titres de son dernier opus, Black Bayou, qui parle de récits de voyages, d’amants dans chaque port, et d’histoires d’enfance des marais de Louisiane, y compris un récit autobiographique terrifiant sur le fait d’avoir été utilisé comme appât pour alligators quand il était enfant !

ESPACE BREMONTIER 1, ROUTE DU TEMPLE 33740 Ares 33