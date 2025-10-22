ROBERT FINLEY – INTERFERENCE Balma

ROBERT FINLEY – INTERFERENCE Balma mercredi 22 octobre 2025.

Début : 2025-10-22 à 20:00. Tarif : – euros.

À 70 ans, le bluesman louisianais Robert Finley incarne l’âme du Sud des États-Unis avec Black Bayou, un album viscéral enregistré à Nashville dans le studio Easy Eye Sound de Dan Auerbach (The Black Keys). Né de sessions spontanées, sans partitions, le disque mêle blues, soul, rock et gospel pour raconter la vie dans le nord de la Louisiane : récits de famille, souvenirs de jeunesse, solitude des anciens, crocodiles et rédemption. Entouré de musiciens chevronnés – dont sa fille et sa petite-fille –, Finley confirme sa stature de conteur hors pair, ancré dans le réel, traversé d’émotions brutes, et héritier d’une tradition musicale profondément enracinée.You Got It (I Need It) https://www.youtube.com/watch?v=VKuKp7s90S8What Goes Around (Comes Around) https://www.youtube.com/watch?v=l31x6tpqwowSneakin’ Around https://www.youtube.com/watch?v=NDulGXYtyLc

INTERFERENCE 56 RTE DE LAVAUR 31130 Balma 31