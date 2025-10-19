Robert Finley Route De Fos RN 569 Istres

Dimanche 19 octobre 2025 à partir de 20h30. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Robert Finley revient avec Black Bayou, son troisième album studio pour Easy Eye Sound, où le chanteur de 69 ans déborde d’assurance et d’une voix qui a vieilli comme un Crowne Royal Deluxe raffiné.

Sur ce nouvel album, Dan Auerbach est de retour en tant que producteur, accompagné du membre des Black Keys, Patrick Carney, et de L. Garrett Dutton, Jr. (G-Love Special Sauce) à la batterie, ainsi que des contributions des musiciens d’exception Eric Deaton et Kenny Brown, ainsi que la participation de la fille et de la petite-fille de Finley au chant. Ensemble, ils créent une exploration sonore de blues menaçant, de soul marécageuse et de funk cru, qui met en valeur Finley en tant que l’un des derniers véritables bluesmen.

Black Bayou présente des récits de voyages, d’amants dans chaque port et d’histoires d’enfance des marais de Louisiane, y compris un récit autobiographique terrifiant sur le fait d’être utilisé comme appât pour alligators quand il était enfant le tout improvisé avec l’enregistrement en cours, chanté dans la voix forte et marquée de Robert, qui gronde et s’envole dans son falsetto signature. Une voix qui a permis à Robert de percer au-delà du bruit et de surmonter des années de difficultés et de chagrins. Un homme qui a perdu la vue et est devenu une star montante dans la soixantaine. Découvert par Dan Auerbach, Robert Finley a sorti son album acclamé par la critique Goin’ Platinum!, qui lui a valu une place dans la saison 14 d’America’s Got Talent. Son deuxième album, Sharecropper’s Son, a été un succès marquant, lui permettant de faire la couverture de SPIN Magazine, de passer sur NPR Morning et de recevoir d’autres éloges de la critique. Il a depuis été en tête d’affiche de concerts avec les Black Keys, Greta Van Fleet, Nathaniel Rateliff et bien d’autres. .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 31 88

English :

Robert Finley returns with Black Bayou, his third studio album for Easy Eye Sound, where the 69-year-old singer bursts with confidence and a voice that has aged like a refined Crowne Royal Deluxe.

German :

Robert Finley kehrt mit Black Bayou zurück, seinem dritten Studioalbum für Easy Eye Sound, auf dem der 69-jährige Sänger vor Selbstbewusstsein und einer Stimme strotzt, die wie ein raffiniertes Crowne Royal Deluxe gealtert ist.

Italiano :

Robert Finley torna con Black Bayou, il suo terzo album in studio per Easy Eye Sound, dove il cantante 69enne sprigiona sicurezza e una voce invecchiata come un raffinato Crowne Royal Deluxe.

Espanol :

Robert Finley regresa con Black Bayou, su tercer álbum de estudio para Easy Eye Sound, donde el cantante de 69 años rebosa confianza y una voz que ha envejecido como un refinado Crowne Royal Deluxe.

