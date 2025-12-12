Robert Finley Leyla McCalla – ROBERT FINLEY – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

Robert Finley Leyla McCalla – ROBERT FINLEY Début : 2026-02-28 à 20:00. Tarif : – euros.

Après une vie de travail acharné, Robert Finley s’est imposé comme l’un des porte-parole les plus éminents du blues aujourd’hui. Né et élevé dans la petite ville de Bernice, en Louisiane, Finley a passé des décennies à jouer de la musique en tant qu’artiste de rue et leader du groupe gospel Brother Finley and the Gospel Sisters avant de faire ses débuts discographiques tant attendus à l’âge de 62 ans avec Age Don’t Mean A Thing en 2016. L’album a attiré l’attention de Dan Auerbach, fondateur d’Easy Eye Sound, marquant le début d’une longue collaboration qui a donné naissance à Goin’ Platinum en 2017, à l’album autobiographique Sharecropper’s Son en 2021 et à Black Bayou en 2023, acclamé par la critique. Véritable tour de force de 11 titres qui mêle soul sudiste, jazz, folk, blues, rock’n’roll et bien d’autres influences pour rendre un hommage brut et tonitruant à la Louisiane, l’État natal de Finley, ce dernier album a été accueilli par les applaudissements enthousiastes des plus grands magazines du monde entier, notamment Spin, The Fader, No Depression, American Songwriter, Paste, Uncut, etc. Mojo lui a même attribué cinq étoiles en déclarant : « Black Bayou est sans aucun doute l’album que Finley était destiné à créer, rempli d’histoires que lui seul pouvait raconter. »Artiste électrisant connu pour son charisme soul et sa puissance vocale, Finley s’est depuis imposé comme un artiste international très populaire, avec des tournées à guichets fermés, d’innombrables apparitions dans des festivals, des concerts aux côtés des Black Keys et un rôle de premier plan dans l’Easy Eye Sound Revue d’Auerbach. Finley a également fait plusieurs apparitions très remarquées à la télévision, notamment dans la saison 2019 de l’émission « America’s Got Talent » sur NBC, où il a finalement atteint les demi-finales, et dans l’émission CBS Saturday Morning. Après avoir surmonté de grandes épreuves, notamment la perte de la vue à l’âge de 60 ans, Robert Finley est aujourd’hui reconnu à juste titre dans le monde entier comme un conteur unique et l’un des derniers grands bluesmen de l’ère moderne, une véritable légende vivante qui réserve encore bien des surprises.

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17