ROBERT FINLEY – L’USINE – SCENES ET CINES Istres

ROBERT FINLEY Début : 2025-10-19 à 20:30. Tarif : – euros.

Robert Finley revient avec Black Bayou, son troisième album studio pour Easy Eye Sound, où le chanteur de 69 ans déborde d’assurance et d’une voix qui a vieilli comme un Crowne Royal Deluxe raffiné. Sur ce nouvel album, Dan Auerbach est de retour en tant que producteur, accompagné du membre des Black Keys, Patrick Carney, et de L. Garrett Dutton, Jr. (G-Love Special Sauce) à la batterie, ainsi que des contributions des musiciens d’exception Eric Deaton et Kenny Brown, ainsi que la participation de la fille et de la petite-fille de Finley au chant. Ensemble, ils créent une exploration sonore de blues menaçant, de soul marécageuse et de funk cru, qui met en valeur Finley en tant que l’un des derniers véritables bluesmen.Black Bayou présente des récits de voyages, d’amants dans chaque port et d’histoires d’enfance des marais de Louisiane, y compris un récit autobiographique terrifiant sur le fait d’être utilisé comme appât pour alligators quand il était enfant – le tout improvisé avec l’enregistrement en cours, chanté dans la voix forte et marquée de Robert, qui gronde et s’envole dans son falsetto signature. Une voix qui a permis à Robert de percer au-delà du bruit et de surmonter des années de difficultés et de chagrins. Un homme qui a perdu la vue et est devenu une star montante dans la soixantaine. Découvert par Dan Auerbach, Robert Finley a sorti son album acclamé par la critique Goin’ Platinum!, qui lui a valu une place dans la saison 14 d’America’s Got Talent. Son deuxième album, Sharecropper’s Son, a été un succès marquant, lui permettant de faire la couverture de SPIN Magazine, de passer sur NPR Morning et de recevoir d’autres éloges de la critique. Il a depuis été en tête d’affiche de concerts avec les Black Keys, Greta Van Fleet, Nathaniel Rateliff et bien d’autres.

L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13