Robert Weaver, Tomi Ungerer. L’illustration en action Strasbourg

Robert Weaver, Tomi Ungerer. L’illustration en action

2 avenue de la Marseillaise Strasbourg Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-17 10:00:00

fin : 2025-12-24 18:00:00

2025-10-17 2025-11-02 2025-11-12 2025-12-26 2026-01-02

Ce nouvel accrochage propose d’explorer le « visual journalism », ou reportage illustré, qui repose sur l’observation directe du réel. Héritière des carnets de voyage du XVIIIe siècle, cette pratique prend de l’ampleur après 1945 dans les magazines de presse et connaît un nouvel essor dans les années 1960 aux États-Unis.

Elle mêle regard artistique et rapport journalistique, en s’attachant à restituer une ambiance, un contexte, une vérité sensible. Robert Weaver, l’un des mentors de Tomi Ungerer, en est l’un des pionniers influencé par la vie urbaine et les tensions sociales, il fait du dessin un outil d’enquête et de narration, ancré dans la réalité contemporaine. À la même période, Tomi Ungerer couvre lui aussi, pour Sports Illustrated, des matchs de football, de baseball, ou encore des derbys, croquant la société américaine dans ses loisirs populaires.

Enfin, le genre du reportage illustré inclut également les dessins d’audience, réalisés dans les tribunaux où les caméras sont parfois interdites: comme en témoignent les dessins d’Olivier Dangla, qui retranscrivent le procès des attentats de janvier 2015. .

2 avenue de la Marseillaise Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 98 50 00

