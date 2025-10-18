Robert Wlérick, à la recherche du sculpteur Place du 6e R.P.I.Ma Mont-de-Marsan
samedi 18 octobre 2025.
Robert Wlérick, à la recherche du sculpteur
Place du 6e R.P.I.Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Une conférence sur Robert Wlérick, à la recherche du Sculpteur, aura lieu le samedi 18 octobre, à 15h.
Christophe Richard, conservateur en chef du musée, met en lumière le travail réalisé autour de l’artiste lors de la préparation des expositions présentées au musée Despiau-Wlérick et aux Halles de Mont de Marsan.
Dans le cadre du partenariat Passerelle(s) avec le musée Despiau-Wlérick.
A l’Auditorium | tout public, sur réservation. .
