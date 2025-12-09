Roberta Cecchi : Una Roberta débarque à Nantes Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Roberta Cecchi : Una Roberta débarque à Nantes Compagnie du Café-Théâtre Nantes mardi 9 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-09 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

One woman show Un incroyable voyage interculturel entre la France et l’Italie L’Italie et la France sont des pays très proches, mais qui étonnamment se connaissent assez mal. Si Français et Italiens s’alliaient, ils seraient les rois de la mode, de la cuisine, de l’art de vivre… bref les rois du monde. Mais un sujet rend encore ces voisins demeurent parfaitement irréconciliables : le foot !Roberta vous dit tout sur les Italiennes, les apéros, la drague, le vocabulaire… D’un côté, le raffinement et les subtilités françaises, de l’autre, la Dolce Vita et le tempérament volcanique des Transalpins. Un regard authentique qui fourmille d’anecdotes savoureuses et qui permet d’en apprendre plus sur les deux pays et pas que… Préparez vous à entendre des extraits inédits sur votre propre ville ! Spectacle en français avec accent italien ! Représentations les 9 et 10 décembre 2025 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/