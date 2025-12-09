Roberta Cecchin – COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE Nantes

Roberta Cecchin Début : 2025-12-09 à 20:30. Tarif : – euros.

MATHILDE MOREAU SARL PRÉSENTE : ROBERTA CECCHINUna Roberta débarque à Nantes de Roberta CecchinUn incroyable voyage interculturel entre la France et l’ItalieL’Italie et la France sont des pays très proches, mais qui étonnamment se connaissent assezmal. Si Français et Italiens s’alliaient, ils seraient les rois de la mode, de la cuisine, de l’art devivre… bref les rois du monde. Mais un sujet rend encore ces voisins demeurent parfaitementirréconciliables : le foot !Roberta vous dit tout sur les italiennes, les apéros, la drague, le vocabulaire… D’un côté, leraffinement et les subtilités françaises, de l’autre, la Dolce Vita et le tempérament volcaniquedes Transalpins.Un regard authentique qui fourmille d’anecdotes savoureuses et qui permet d’en apprendreplus sur les deux pays et pas que… préparez vous à entendre des extraits inédits sur votrepropre ville !Spectacle en français avec accent italien !Plus de 100 représentations dans 5 pays FR, IT, BE, CH et Tunisie.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE 6 RUE DES CARMELITES 44000 Nantes 44