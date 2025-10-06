ROBERTA CECCHIN DEBARQUE A AUCH – CENTRE JEROME CUZIN Auch

ROBERTA CECCHIN DEBARQUE A AUCH Début : 2026-03-20 à 20:30. Tarif : – euros.

Un incroyable voyage inter culturel entre la France et l’Italie ! Roberta raconte son histoire d’italienne qui débarque à Paris sans parler français et qui se retrouve d’emblée confrontée aux interminables discussions à propos de la langue, de la cuisine et des coutumes. L’Italie et la France sont des pays très proches mais qui étonnamment se connaissent assez mal. Si Français et Italiens s’alliaient, ils seraient les rois de la mode, de la cuisine, de l’art de vivre… bref les rois du monde ! Mais un sujet rend encore ces voisins irréconciliables : le foot ! Roberta vous dit tout sur les Italiennes, les apéros, la drague, le vocabulaire… D’un côté, le raffinement et les subtilités françaises, de l’autre la Dolce Vita et le tempérament volcanique des transalpins. Un regard authentique qui fourmille d’anecdotes savoureuses et qui permet d’en apprendre plus sur les deux pays. Spectacle en français avec accent italien !

CENTRE JEROME CUZIN 13 RUE GUYNEMER 32000 Auch 32