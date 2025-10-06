ROBERTO ALAGNA BOULEVARD DES ITALIENS Béziers

ROBERTO ALAGNA BOULEVARD DES ITALIENS

Roberto Alagna vous offre un récital méditerranéen acoustique au profit de BELISE, pour soutenir les femmes touchées par le cancer du sein. Émotion et solidarité au rendez-vous.

Report du 21 septembre 2025, les billets restent valables.

Roberto Alagna vous invite à un moment d’exception, une véritable promenade lumineuse sur le Boulevard des Italiens , portée par un récital ensoleillé célébrant les richesses du patrimoine musical méditerranéen, dans un écrin intimiste et acoustique.

Ce concert caritatif est une fête éclatante, une palette d’émotions à partager, au profit de l’association BELISE, engagée dans l’accompagnement des femmes touchées par le cancer du sein en terre biterroise.

Quand l’émotion se met au service de la solidarité, Roberto Alagna vous propose de vibrer ensemble pour une noble cause.

English :

Roberto Alagna presents an acoustic Mediterranean recital in aid of BELISE, a charity dedicated to women affected by breast cancer. Emotion and solidarity guaranteed.

German :

Roberto Alagna bietet Ihnen ein akustisches mediterranes Rezital zugunsten von BELISE, um Frauen zu unterstützen, die an Brustkrebs erkrankt sind. Emotionen und Solidarität sind garantiert.

Italiano :

Roberto Alagna vi propone un recital acustico mediterraneo a favore di BELISE, per sostenere le donne colpite dal cancro al seno. Emozione e solidarietà garantite.

Espanol :

Roberto Alagna te ofrece un recital acústico mediterráneo a beneficio de BELISE, en apoyo a las mujeres afectadas por el cáncer de mama. Emoción y solidaridad garantizadas.

