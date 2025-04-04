Roberto Alagna Boulevard des Italiens Gare du Midi Biarritz

Roberto Alagna Boulevard des Italiens PROMO 30% –

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

2026-02-11

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Roberto ALAGNA nous propose un récital de chansons italiennes dans un écrin purement acoustique accompagné de la guitare de Jean-Félix LALANNE et de l’accordéon de Roland ROMANELLI.

Ce répertoire est un mélange des chansons qui ont bercé son enfance, de chansons qu’il a lui-même jouées en cabaret à ses débuts et de chansons originales écrites dans la plus pure tradition de la mélodie italienne. Un chemin ensoleillé à travers la musique méditerranéenne sur le boulevard des Italiens. .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

