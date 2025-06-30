ROBERTO ALAGNA – L’AUDITORIUM – ALPEXPO GRENOBLE Grenoble

ROBERTO ALAGNA Début : 2026-02-22 à 16:00. Tarif : – euros.

Roberto Alagna, ténor franco-sicilien de renommée mondiale, propose un récital de chansons italiennes dans un format acoustique intime, accompagné par le guitariste Jean-Félix Lalanne et l’accordéoniste Roland Romanelli.Le répertoire est un voyage à travers les musiques traditionnelles napolitaines et siciliennes, qui ont bercé l’enfance du chanteur, ainsi que des compositions originales respectant l’esprit de la mélodie italienne.Une promenade lumineuse sur le “Boulevard des Italiens” entre émotion et passion, au rythme du patrimoine musical méditerranéen.Titres du répertoire :“Abballati’, ”C’è la Luna mezzo mare”, “Tu vuo fa l’americano”, “Dicitencelle vuje”, “O Sole mio”, “Maruzzella”, “Si maritau Rosa”, “Parla più piano”, “Caruso” , “Ennio Morricone” et bien d’autres chansons napolitaines ou tarentelles siciliennes endiablées ! Durée du spectacle : 1h30

L’AUDITORIUM – ALPEXPO GRENOBLE RUE HENRI BARBUSSE 38100 Grenoble 38