ROBERTO ALAGNA – Salle Pierre Scohy Aulnay Sous Bois

ROBERTO ALAGNA Début : 2025-12-05 à 20:30. Tarif : – euros.

UNDERSHOW PRÉSENTE : ROBERTO ALAGNACONCERT ROBERTO ALAGNASur la scène lyrique internationale depuis près de 40 ans, le ténor franco-sicilien inscrit plus de 60 rôles à son répertoire et opère avec succès des incursions régulières dans la chanson. Authentiquement populaire et aimé d’un large public, séduit par tous les aspects du chant et insatiable passionné de la voix, explorant sans cesse de nouveaux territoires artistiques, l’artiste mène une carrière inédite.BOULEVARD DES ITALIENSRoberto ALAGNA nous propose un récital ensoleillé de chansons italiennes dans un écrin purement acoustique.Accompagné à la guitare par Jean-Félix LALANNE, ainsi qu’à l’accordéon et aux percussions, le ténor interprète les plus belles mélodies traditionnelles et contemporaines qui ont marqué son parcours et nourri ses inspirations.Une fête éclatante et mille sentiments à partager aux accents d’ ‘Abballati’, ‘C’è la Luna mezzo mare’, ‘Tu vuo fa l’americano’, ‘Dicitencelle vuje’, ‘O Sole mio’, ‘Maruzzella’, ‘Si maritau Rosa’, ‘Parla più piano’, ‘Caruso’ et bien d’autres chansons encore, napolitaines ou tarentelles siciliennes endiablées !Une promenade lumineuse sur le Boulevard des Italiens, entre émotion et passion, au rythme du patrimoine musical méditerranéen.

Salle Pierre Scohy 1, Rue Aristide Briand 93600 Aulnay Sous Bois 93