Roberto Fonseca trio Espace culturel le Roudour Saint-Martin-des-Champs

Roberto Fonseca trio

Espace culturel le Roudour 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07 22:00:00

Date(s) :

2026-02-07

C’est dans le mythique Buena Vista Social Club, au sein duquel il remplace Ruben Gonzales, que l’on découvre le pianiste Roberto Fonseca. Ce natif de la Havane est aujourd’hui l’une des grandes figures du jazz cubain à la technique étourdissante, aussi à l’aise dans la tradition acoustique que dans les nouvelles manières de produire la musique avec des samples ou des sons électroniques. Avec le projet Yesun , il opère d’ailleurs un retour aux sources de la musique cubaine rempli de fraîcheur et de créativité. Aux côtés de Yandy Martinez et Ruly Herrera, son trio de coeur, il pioche autant dans la musique classique traditionnelle et le funk, que dans le slam ou les musiques urbaines pour renouveler un genre en constante évolution… .

Espace culturel le Roudour 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Roberto Fonseca trio Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2025-07-03 par OT BAIE DE MORLAIX