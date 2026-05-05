ROBERTO FONSECA & VINCENT SEGAL, Le Rocher de Palmer, Cenon

ROBERTO FONSECA & VINCENT SEGAL Dimanche 8 novembre, 18h00 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Plein : 41€ | Tarif Abonné.e : 38€ | Tarif Infidèle : 38€ | Tarif PMR/PSH : 38€ | Enfants de moins de 12 ans : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-08T18:00:00+01:00 – 2026-11-08T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-08T18:00:00+01:00 – 2026-11-08T21:00:00+01:00

On connaît l’aptitude à transcender les genres qu’Alberto Fonseca comme Vincent Ségal, touche-à-tout de génie, ont depuis toujours développée. L’un et l’autre sont des passeurs essentiels. Les voici enfin réunis. C’est d’une session improvisée de 5 jours à La Havane qu’est né leur 1er album, dialogue musical empreint du plaisir de jouer et d’inventivité. Le duo fait voyager le danzón et le classique dans un dialogue sensible à l’atmosphère intimiste. Le piano répond aux appels du violoncelle, entre lumière et profondeur. Subtilement architecturées, les compositions laissent aussi libre court à l’improvisation, dont on savoure sur scène tous les détours. Une alliance harmonique mêlant virtuosité et complicité respectueuse, audace et élégance, célébration du sensible et du partage.

Dernier album : Nuit parisienne à la Havane, 2025, Montuno /Artwork Records

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/roberto-fonseca-vincent-segal-08112026-1700 »}]

Une soirée entre La Havane et Paris, comme une nuit enchanteresse. C’est l’instant suspendu, l’alchimie poétique que nous offrent le pianiste Roberto Fonseca et le violoncelliste Vincent Ségal. Cuba France