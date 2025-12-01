ROBERTO FORÉS VESES MARIANNE CREBASSA HALLE AUX GRAINS Toulouse

ROBERTO FORÉS VESES MARIANNE CREBASSA

Mosaics de la Finlandaise Outi Tarkiainen émane d’un projet collaboratif inspiré par le changement climatique, ouverture très actuelle avant l’écoute de chefs-d’œuvre ayant fleuri sur d’intenses tragédies.

Les Kindertotenlieder ont été composés par Mahler sur des poèmes de Rückert inspirés par la mort de deux de ses enfants. La Symphonie n°5 de Sibelius, trahit les bouleversements du monde et du compositeur tout en révélant sa foi en un avenir meilleur. Marianne Crebassa promet des Kindertotenlieder sublimes, sous la direction nuancée de Roberto Forés Veses. Un concert particulièrement riche en émotions. 8 .

Mosaics by Finland?s Outi Tarkiainen is a collaborative project inspired by climate change, a highly topical opening to masterpieces that have blossomed out of intense tragedy.

Mosaics von der Finnin Outi Tarkiainen entstand aus einem Gemeinschaftsprojekt, das vom Klimawandel inspiriert wurde eine sehr aktuelle Eröffnung vor dem Hören von Meisterwerken, die auf intensiven Tragödien erblüht sind.

Mosaici del finlandese Outi Tarkiainen nasce da un progetto collaborativo ispirato ai cambiamenti climatici, un’apertura di grande attualità prima di ascoltare capolavori sbocciati da intense tragedie.

Mosaicos, de la finlandesa Outi Tarkiainen, es fruto de un proyecto de colaboración inspirado en el cambio climático, una apertura muy actual antes de escuchar obras maestras surgidas de intensas tragedias.

