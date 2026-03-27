Roberto Negro Solo Pannonica Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-03 21:00 –

Gratuit : non 7 € à 18 € en prévente : Plein : 18 € / Réduit : 16 € / Petit Chat Fidèle : 14 € / Très Réduit : 7 €L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2€ Billetteries :En ligne sur pannonica.comÀ la billetterie du Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h) Tout public

Concert « Pärt & Songs » est né d’une intuition : ce qui semble ténu peut contenir le plus vaste ; les zones de frottement, entre matières, formes et mémoires sont fécondes.Cette musique c’est un lieu de passage entre Arvo Pärt et Roberto Negro. Sous les doigts de l’Italien, compositeur et pianiste aux élans libres, l’oeuvre pianistique de l’Estonien devient une source, un courant souterrain. Certaines pièces des années 50 d’Arvo Pärt sont reprises telles quelles, d’autres deviennent des surfaces réfléchissantes où se déposent de nouvelles écritures qui s’y accrochent comme des embruns. L’ensemble compose un chant fluide, sans cloison, ni répertoire, ni relecture, ni chanson, mais tout cela à la fois. > Roberto Negro : piano Ouverture des portes à 20h30 – Début du concert à 21h

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 10 10 https://www.pannonica.com/



Afficher la carte du lieu Pannonica et trouvez le meilleur itinéraire

