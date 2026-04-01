ROBERTO NEGRO Tourcoing

Tourcoing

ROBERTO NEGRO

2 rue Paul Doumer Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 20:00:00

fin : 2026-04-07 21:00:00

Date(s) :

2026-04-07

_Dans le cadre de la programmation Écouter Voir du Tourcoing Jazz._

Figure majeure de la musique contemporaine, Arvo Pärt occupe une place unique dans le paysage musical mondial, ouvrant un espace musical fondé sur la résonance, la simplicité et l’essentiel.

Le compositeur et pianiste italien Roberto Negro se glisse dans son univers pour en délivrer une approche sensible et personnelle, en piano solo Il y a quelque chose d’incomparablement vrai dans la musique d’Arvo Pärt. De limpide. Une alliance de paix, de silence, de puissance et de contraste.

Pour réserver

tourcoing-jazz-festival.com

03 20 76 98 76

_Dans le cadre de la programmation Écouter Voir du Tourcoing Jazz._

Figure majeure de la musique contemporaine, Arvo Pärt occupe une place unique dans le paysage musical mondial, ouvrant un espace musical fondé sur la résonance, la simplicité et l’essentiel.

Le compositeur et pianiste italien Roberto Negro se glisse dans son univers pour en délivrer une approche sensible et personnelle, en piano solo Il y a quelque chose d’incomparablement vrai dans la musique d’Arvo Pärt. De limpide. Une alliance de paix, de silence, de puissance et de contraste.

Pour réserver

tourcoing-jazz-festival.com

03 20 76 98 76 .

2 rue Paul Doumer Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 76 98 76

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English :

as part of the Écouter Voir program at Tourcoing Jazz

A major figure in contemporary music, Arvo Pärt occupies a unique place in the world musical landscape, opening up a musical space based on resonance, simplicity and the essential.

Italian composer and pianist Roberto Negro slips into his world to deliver a sensitive, personal approach, in a solo piano performance: There is something incomparably true in Arvo Pärt?s music. Limpid. An alliance of peace, silence, power and contrast

For bookings

tourcoing-jazz-festival.com

03 20 76 98 76

L’événement ROBERTO NEGRO Tourcoing a été mis à jour le 2026-02-27 par Hauts-de-France Tourisme