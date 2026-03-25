Roberto Zucco, au Théâtre 14 Théâtre 14 PARIS

Une nuit, Roberto Zucco s’évade de la prison dans laquelle il a été incarcéré pour le meurtre de son père. Commence alors une cavale vertigineuse, jalonnée de rencontres, illustratrices d’une quête d’identité. Alors qu’il est sans cesse traqué par les inspecteurs, son visage d’ange ne fera qu’intriguer : « comment un garçon si beau peut-il agir ainsi ? ». Inspirée d’un fait divers, la pièce de Koltès explore la part sombre qui sommeille en chacun de nous. Elle interroge notre rapport à la violence, à la liberté, au désir, et à la place que nous cherchons dans la société. Portée par une langue poétique et brute, cette épopée plonge au cœur de nos contradictions, entre peur et fascination.

TEXTE BERNARD MARIE KOLTÈS

MISE EN SCÈNE ROSE NOËL

AVEC NATALIA BACALOV, LOLA BLANCHARD, SIMON COHEN OU VINCENT ODETTO, LAURENCE CÔTE, MAXIME GLEIZES OU THOMAS RIO OU PIERRE LOUP MÉRIAUX, AXEL GRANBERGER, AKREM HAMDI OU JULIEN GALLIX, ROSE NOËL OU MILENA SANSONETTI, MARTIN SEVRINET SUZANNE DAUTHIEUX

DURÉE 1H30

Grand succès au Festival OFF Avignon, ce classique de Bernard-Marie Koltès est porté avec fougue par un collectif de jeunes comédiens et musiciens.

Du mardi 31 mars 2026 au samedi 18 avril 2026 :

samedi

de 16h00 à 16h30

jeudi

de 19h00 à 20h30

mardi, mercredi, vendredi

de 20h00 à 21h30

payant Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-31T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-03-31T20:00:00+02:00_2026-03-31T21:30:00+02:00;2026-04-01T20:00:00+02:00_2026-04-01T21:30:00+02:00;2026-04-02T19:00:00+02:00_2026-04-02T20:30:00+02:00;2026-04-03T20:00:00+02:00_2026-04-03T21:30:00+02:00;2026-04-04T16:00:00+02:00_2026-04-04T16:30:00+02:00;2026-04-07T20:00:00+02:00_2026-04-07T21:30:00+02:00;2026-04-08T20:00:00+02:00_2026-04-08T21:30:00+02:00;2026-04-09T19:00:00+02:00_2026-04-09T20:30:00+02:00;2026-04-10T20:00:00+02:00_2026-04-10T21:30:00+02:00;2026-04-11T16:00:00+02:00_2026-04-11T16:30:00+02:00;2026-04-14T20:00:00+02:00_2026-04-14T21:30:00+02:00;2026-04-15T20:00:00+02:00_2026-04-15T21:30:00+02:00;2026-04-16T19:00:00+02:00_2026-04-16T20:30:00+02:00;2026-04-17T20:00:00+02:00_2026-04-17T21:30:00+02:00;2026-04-18T16:00:00+02:00_2026-04-18T16:30:00+02:00

Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier 75014 PARIS

https://www.theatre14.fr/programmation-25-26/roberto-zucco +33145454977 billetterie@theatre14.fr https://www.facebook.com/Theatre14 https://www.facebook.com/Theatre14



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