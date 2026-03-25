Roberto Zucco, au Théâtre 14 Théâtre 14 PARIS
Roberto Zucco, au Théâtre 14 Théâtre 14 PARIS mardi 31 mars 2026.
Une nuit, Roberto Zucco s’évade de la prison dans laquelle il a été incarcéré pour le meurtre de son père. Commence alors une cavale vertigineuse, jalonnée de rencontres, illustratrices d’une quête d’identité. Alors qu’il est sans cesse traqué par les inspecteurs, son visage d’ange ne fera qu’intriguer : « comment un garçon si beau peut-il agir ainsi ? ». Inspirée d’un fait divers, la pièce de Koltès explore la part sombre qui sommeille en chacun de nous. Elle interroge notre rapport à la violence, à la liberté, au désir, et à la place que nous cherchons dans la société. Portée par une langue poétique et brute, cette épopée plonge au cœur de nos contradictions, entre peur et fascination.
TEXTE BERNARD MARIE KOLTÈS
MISE EN SCÈNE ROSE NOËL
AVEC NATALIA BACALOV, LOLA BLANCHARD, SIMON COHEN OU VINCENT ODETTO, LAURENCE CÔTE, MAXIME GLEIZES OU THOMAS RIO OU PIERRE LOUP MÉRIAUX, AXEL GRANBERGER, AKREM HAMDI OU JULIEN GALLIX, ROSE NOËL OU MILENA SANSONETTI, MARTIN SEVRINET SUZANNE DAUTHIEUX
DURÉE 1H30
Grand succès au Festival OFF Avignon, ce classique de Bernard-Marie Koltès est porté avec fougue par un collectif de jeunes comédiens et musiciens.
Du mardi 31 mars 2026 au samedi 18 avril 2026 :
samedi
de 16h00 à 16h30
jeudi
de 19h00 à 20h30
mardi, mercredi, vendredi
de 20h00 à 21h30
payant Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-31T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-03-31T20:00:00+02:00_2026-03-31T21:30:00+02:00;2026-04-01T20:00:00+02:00_2026-04-01T21:30:00+02:00;2026-04-02T19:00:00+02:00_2026-04-02T20:30:00+02:00;2026-04-03T20:00:00+02:00_2026-04-03T21:30:00+02:00;2026-04-04T16:00:00+02:00_2026-04-04T16:30:00+02:00;2026-04-07T20:00:00+02:00_2026-04-07T21:30:00+02:00;2026-04-08T20:00:00+02:00_2026-04-08T21:30:00+02:00;2026-04-09T19:00:00+02:00_2026-04-09T20:30:00+02:00;2026-04-10T20:00:00+02:00_2026-04-10T21:30:00+02:00;2026-04-11T16:00:00+02:00_2026-04-11T16:30:00+02:00;2026-04-14T20:00:00+02:00_2026-04-14T21:30:00+02:00;2026-04-15T20:00:00+02:00_2026-04-15T21:30:00+02:00;2026-04-16T19:00:00+02:00_2026-04-16T20:30:00+02:00;2026-04-17T20:00:00+02:00_2026-04-17T21:30:00+02:00;2026-04-18T16:00:00+02:00_2026-04-18T16:30:00+02:00
Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier 75014 PARIS
https://www.theatre14.fr/programmation-25-26/roberto-zucco +33145454977 billetterie@theatre14.fr https://www.facebook.com/Theatre14 https://www.facebook.com/Theatre14
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