Robin des bois Saint-Julien-Chapteuil

Robin des bois Saint-Julien-Chapteuil lundi 7 juillet 2025 .

Robin des bois

L’Herm Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-07

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-07-07

À poney, tenu en main par un accompagnant, découvrez le tir à l’arc lors

d’un parcours en forêt jalonné de cibles.

.

L’Herm Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 50 37 41 ferme-equestre-lherm@outlook.fr

English :

On a pony, held in hand by a companion, discover archery during a

on a forest trail dotted with targets.

German :

Entdecken Sie das Bogenschießen auf einem Pony, das von einer Begleitperson an der Hand gehalten wird

auf einem Waldweg mit Zielscheiben können Sie das Bogenschießen ausprobieren.

Italiano :

In sella a un pony, tenuti per mano da un compagno, scoprite il tiro con l’arco durante una

su un percorso forestale con bersagli.

Espanol :

En poni, de la mano de un acompañante, descubra el tiro con arco durante un

en un sendero forestal salpicado de dianas.

L’événement Robin des bois Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal