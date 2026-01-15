ROBIN ESCOUD TRIO JAZZ MANOUCHE CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes
ROBIN ESCOUD TRIO JAZZ MANOUCHE CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes samedi 14 février 2026.
ROBIN ESCOUD TRIO JAZZ MANOUCHE
CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Le Pot aux Roses vous invite au concert de Robin Escoud Trio !
Robin Escoud trio jazz manouche !
Restauration sur place 06 24 12 57 27 Fidèle et talentueux héritier de la musique de Django, Robin Escoudé, guitariste au brio indéniable, sera magnifiquement accompagné par Pablo Robin. .
CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie lepotauxroses31@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Pot aux Roses invites you to the Robin Escoud Trio concert!
L’événement ROBIN ESCOUD TRIO JAZZ MANOUCHE Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-01-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE