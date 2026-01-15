ROBIN ESCOUD TRIO JAZZ MANOUCHE CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes

ROBIN ESCOUD TRIO JAZZ MANOUCHE

CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le Pot aux Roses vous invite au concert de Robin Escoud Trio !

Robin Escoud trio jazz manouche !

Restauration sur place 06 24 12 57 27 Fidèle et talentueux héritier de la musique de Django, Robin Escoudé, guitariste au brio indéniable, sera magnifiquement accompagné par Pablo Robin. .

CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie lepotauxroses31@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Pot aux Roses invites you to the Robin Escoud Trio concert!

L’événement ROBIN ESCOUD TRIO JAZZ MANOUCHE Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-01-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE