Robin Gomez Le Mac Orlan Brest
vendredi 8 janvier 2027 · Le Mac Orlan · Brest
Informations pratiques
Brest
Robin Gomez
Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-08 19:30:00
fin : 2027-01-08
Date(s) :
2027-01-08
Véritable phénomène de l’humour, Robin Gomez cumule plus de 100 millions de vues sur les réseaux sociaux avec ses vidéos courtes, inventives et décalées, sous le pseudo @la_robs.
En 2026, il passe du virtuel au réel et repousse les limites sur scène, pour offrir un spectacle explosif, drôle et généreux. L’occasion unique de le découvrir en live, de vivre avec lui un moment aussi intense qu’inoubliable.
Information pratique :
Réservation recommandée. .
Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 30 30 15
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English :
L’événement Robin Gomez Brest a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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