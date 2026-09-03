Robin Gomez Le Mac Orlan Brest

Informations pratiques

Brest

Robin Gomez

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-08 19:30:00

fin : 2027-01-08

Date(s) :

2027-01-08

Véritable phénomène de l’humour, Robin Gomez cumule plus de 100 millions de vues sur les réseaux sociaux avec ses vidéos courtes, inventives et décalées, sous le pseudo @la_robs.

En 2026, il passe du virtuel au réel et repousse les limites sur scène, pour offrir un spectacle explosif, drôle et généreux. L’occasion unique de le découvrir en live, de vivre avec lui un moment aussi intense qu’inoubliable.

Information pratique :

Réservation recommandée. .

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 30 30 15

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English :

L’événement Robin Gomez Brest a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue