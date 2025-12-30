ROBIN GOMEZ LE BIKINI Ramonville St Agne

ROBIN GOMEZ Début : 2026-10-26 à 20:30. Tarif : – euros.

Robin Gomez Viens on se rentre dedans mais fort! – Le BikiniMa Poule présente Robin Gomez Viens on se rentre dedans mais fort ! (Stand Up – PLACEMENT LIBRE ASSIS)Robin Gomez sur scène – un concentré d’humour 1000 fois plus fort que sur vos écransVéritable phénomène de l’humour, Robin Gomez cumule plus de 100 millions de vues sur les réseaux sociaux avec ses vidéos courtes, inventives et décalées, sous le pseudo @la_robs.En 2024, il passe du virtuel au réel et repousse les limites sur scène, pour offrir un spectacle explosif, drôle et généreux.L’occasion unique de le découvrir en live, de vivre avec lui un moment aussi intense qu’inoubliable.Imaginez : l’énergie de 1000 vidéos… mais en vrai, en plus long, et encore plus drôle. Un show que certains viennent revoir plusieurs fois, sans jamais s’en lasser.Alors, à votre tour de plonger dans l’univers de Robin Gomez.Vous venez quand ?TARIFSTarif plein : 32€Tarif réduit : 28€50INFOS PRATIQUESMardi 6 octobre 2026Ouverture des portes : 19h30Début du spectacle : 20h30Le BikiniAccès par Vélib’, Uber, Bus, MétroLigne B – Ramonville Saint-AgneParc Technologique du Canal,Rue Théodore Monod – 31520 Ramonville-Saint-AgneRAPPELS UTILESLe consentement :- doit être volontaire : CÉDER (face à l’insistance, la pression, le chantage affectif, etc.) N’EST PAS CONSENTIR.- doit être clair : L’ABSENCE DE REFUS ne vaut PAS CONSENTEMENT. En cas de doute, demandez !- doit être donné par une personne qui a la CAPACITÉ DE CONSENTIR : une personne très alcoolisée, endormie, inconsciente ou droguée n’est JAMAIS consentante.- doit être spécifique : il est donné À CHAQUE ÉTAPE ET À CHAQUE FOIS.- est TOUJOURS RÉVOCABLE : on peut changer d’avis À N’IMPORTE QUEL MOMENT.Tout comportement ou propos sexiste, transphobe, homophobe, lesbophobe, biphobe, sérophobe, validiste, raciste, putophobe, grossophobe, classiste, est bien évidemment à proscrire et entraînera une exclusion de notre événement.source @fetonsplusrisquonsmoins @act’up sud

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE BIKINI Parc Technologique du Canal 31520 Ramonville St Agne 31