ROBIN GOMEZ – THEATRE DU MARAIS Paris

ROBIN GOMEZ Début : 2026-01-07 à 21:00. Tarif : – euros.

« ROBIN GOMEZ – VIENS ON SE RENTRE DEDANS MAIS FORT ! »Robin Gomez dépasse les 100 millions de vues sur les réseaux grâce à ses courtes vidéos inventives, hilarantes et décalées.En cette année 2025, sur scène, il décide d’aller encore et toujours plus loin pour votre plus grand plaisir.C’est l’occasion de le voir en vrai, de partager en direct avec lui des moments que vous n’oublierez pas.Car c’est du Live, c’est du spectacle vivant. C’est comme s’il y avait 1000 vidéos d’un coup et en plus long. Alors forcément c’est 1000 fois plus drôle. Certains y reviennent et ne s’en lassent jamais.Alors ? Vous venez quand ?Artiste : Robin GomezMise en scène : René-Marc GUEDJDurée : 60 mn

THEATRE DU MARAIS 37, rue Volta 75003 Paris 75