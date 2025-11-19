ROBIN GOMEZ – THEATRE LE COLBERT Toulon

ROBIN GOMEZ Début : 2026-09-19 à 20:30. Tarif : – euros.

Robin Gomez sur scène, un concentré d’humour 1000 fois plus fort que sur vos écrans !Véritable phénomène de l’humour, Robin Gomez cumule plus de 100 millions de vues sur les réseaux sociaux avec ses vidéos courtes, inventives et décalées, sous le pseudo @la_robs. En 2024, il passe du virtuel au réel et repousse les limites sur scène, pour offrir un spectacle explosif, drôle et généreux. L’occasion unique de le découvrir en live, de vivre avec lui un moment aussi intense qu’inoubliable. Imaginez : l’énergie de 1000 vidéos… mais en vrai, en plus long, et encore plus drôle. Un show que certains viennent revoir plusieurs fois, sans jamais s’en lasser. Alors, à votre tour de plonger dans l’univers de Robin Gomez. Vous venez quand ?

THEATRE LE COLBERT 34 RUE VICTOR CLAPPIER 83000 Toulon 83