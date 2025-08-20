Robin Gomez Troyes

Robin Gomez Troyes jeudi 19 février 2026.

Robin Gomez

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 20 – 20 – 47 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 20:30:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Véritable phénomène de l’humour, Robin Gomez cumule plus de 100 millions de vues sur les réseaux sociaux avec ses vidéos courtes, inventives et décalées, sous le pseudo @la_robs.



En 2024, il passe du virtuel au réel et repousse les limites sur scène, pour offrir un spectacle explosif, drôle et généreux.



L’occasion unique de le découvrir en live, de vivre avec lui un moment aussi intense qu’inoubliable.



Imaginez l’énergie de 1000 vidéos… mais en vrai, en plus long, et encore plus drôle.

Un show que certains viennent revoir plusieurs fois, sans jamais s’en lasser.



Alors, à votre tour de plonger dans l’univers de Robin Gomez.



Vous venez quand ? .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Robin Gomez Troyes a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Tourisme Troyes la Champagne