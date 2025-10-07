Robin Gomez : Viens on se rentre dedans mais fort ! Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Robin Gomez : Viens on se rentre dedans mais fort ! Compagnie du Café-Théâtre Nantes vendredi 23 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-23 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Stand-up Robin Gomez sur scène – un concentré d’humour 1000 fois plus fort que sur vos écransVéritable phénomène de l’humour, Robin Gomez cumule plus de 100 millions de vues sur les réseaux sociaux avec ses vidéos courtes, inventives et décalées, sous le pseudo @la_robs.En 2024, il passe du virtuel au réel et repousse les limites sur scène, pour offrir un spectacle explosif, drôle et généreux.L’occasion unique de le découvrir en live, de vivre avec lui un moment aussi intense qu’inoubliable.Imaginez : l’énergie de 1000 vidéos… mais en vrai, en plus long, et encore plus drôle.Un show que certains viennent revoir plusieurs fois, sans jamais s’en lasser.Alors, à votre tour de plonger dans l’univers de Robin Gomez.Vous venez quand ? Représentations du 22 au 24 janvier 2026 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/