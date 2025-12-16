Robin Gomez Viens on se rentre dedans mais fort ! Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Robin Gomez Viens on se rentre dedans mais fort !

Du vendredi 13 au samedi 14 mars 2026 à partir de 19h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-13

Robin Gomez dépasse les 150 millions de vues sur les réseaux grâce à ses courtes vidéos inventives, hilarantes et décalées. En cette année 2025, sur scène, il décide d’aller encore et toujours plus loin pour votre plus grand plaisir.

C’est l’occasion de le voir en vrai, chez vous, de partager en direct avec lui des moments que vous n’oublierez pas. Car c’est du Live, c’est du spectacle vivant. C’est comme s’il y avait 1000 vidéos d’un coup et en plus long. Alors forcément c’est 1000 fois plus drôle. Certains y reviennent et ne s’en lassent jamais. Alors ? Vous venez quand ? .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 23 54 64 contact@lartdutheatre.fr

Robin Gomez has racked up over 150 million views on the web thanks to his inventive, hilarious and offbeat short videos. In the year 2025, on stage, he decides to go further and further for your enjoyment.

