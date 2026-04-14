ROBIN HOOD | Sonja Elena Schroeder, Badisches Staatstheater Karlsruhe, Bad Oeynhausen

ROBIN HOOD | Sonja Elena Schroeder 21 avril – 5 mai Badisches Staatstheater Karlsruhe Kreis Minden-Lübbecke

Prix du billet et lunettes connectées gratuites sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T10:00:00+02:00 – 2026-04-21T11:20:00+02:00

Fin : 2026-05-05T10:00:00+02:00 – 2026-05-05T11:20:00+02:00

Robin des Bois vit avec ses amis dans la grande forêt de Sherwood. Ils ont tous renoncé à leur vie d’avant pour construire ici une nouvelle communauté – et poursuivre leur propre mission : ils luttent pour la justice ! Robin et ses compagnons ne tolèrent plus que certains possèdent beaucoup tandis que d’autres doivent s’inquiéter pour leur survie. Avec ingéniosité, ils prennent aux uns pour redistribuer aux autres… mais cela ne plaît évidemment pas à tout le monde !

Depuis des siècles, l’histoire de Robin des Bois est sans cesse réécrite et réinventée. Nous aussi, nous nous consacrons à ce désir de rendre le monde un peu plus juste. Mais qu’est-ce qui est juste, et pour qui ? Qui a besoin de quoi ? Et pourquoi ? Dans ces enchevêtrements presque insolubles, avoir le courage et la détermination de prendre des décisions, d’agir, d’échouer – et de recommencer : voilà ce que représente Robin des Bois.

Badisches Staatstheater Karlsruhe Insel, Karlstr. 49b Bad Oeynhausen 32547 Rehme Kreis Minden-Lübbecke Rhénanie-du-Nord-Westphalie [{« type »: « link », « value »: « https://www.staatstheater-karlsruhe.de/programm/info/3672/ »}]

Surtitres en langue des signes allemande, en anglais, en allemand, en arabe, en ukrainien et audiodescription ROBIN HOOD Sonja Elena Schroeder

Arno Kohlem