Robin Leon Tournée de Noël

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14 16:30:00

Date(s) :

2025-12-14

Le petit prince du Schlager vous interprètera les plus belles chansons de sa tournée de noël dans une ambiance conviviale et chaleureuse. .

777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 67 crichert@groupebarriere.com

English :

L’événement Robin Leon Tournée de Noël Blotzheim a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue