Robin Leon Tournée de Noël Blotzheim
Robin Leon Tournée de Noël Blotzheim dimanche 14 décembre 2025.
Robin Leon Tournée de Noël
777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14 16:30:00
Date(s) :
2025-12-14
Le petit prince du Schlager vous interprètera les plus belles chansons de sa tournée de noël dans une ambiance conviviale et chaleureuse. .
777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 67 crichert@groupebarriere.com
English :
L’événement Robin Leon Tournée de Noël Blotzheim a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue