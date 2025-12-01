Robin Leon Vedette du Schlager Ribeauvillé
Robin Leon Vedette du Schlager Ribeauvillé mardi 23 décembre 2025.
Robin Leon Vedette du Schlager
RD 106 Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-12-23 20:30:00
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23
Robin interprétera les plus grands classiques de Noël à la veille des fêtes.
RD 106 Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 43 43
English :
Robin will be performing Christmas classics on the eve of the festive season.
German :
Robin wird am Vorabend der Feiertage die größten Weihnachtsklassiker zum Besten geben.
Italiano :
Robin eseguirà i più grandi classici natalizi alla vigilia delle festività.
Espanol :
Robin interpretará los grandes clásicos navideños en vísperas de las fiestas.
L’événement Robin Leon Vedette du Schlager Ribeauvillé a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr