Robin Leon Vedette du Schlager Ribeauvillé

RD 106 Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mardi 2025-12-23 20:30:00

2025-12-23

Robin interprétera les plus grands classiques de Noël à la veille des fêtes.

RD 106 Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 43 43

English :

Robin will be performing Christmas classics on the eve of the festive season.

German :

Robin wird am Vorabend der Feiertage die größten Weihnachtsklassiker zum Besten geben.

Italiano :

Robin eseguirà i più grandi classici natalizi alla vigilia delle festività.

Espanol :

Robin interpretará los grandes clásicos navideños en vísperas de las fiestas.

L’événement Robin Leon Vedette du Schlager Ribeauvillé a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr