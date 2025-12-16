Robin Mansanti Quartet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris
Robin Mansanti Quartet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris jeudi 15 janvier 2026.
Le trompettiste et chanteur Robin Mansanti revient avec un nouveau quartet composé des talentueux Dexter Goldberg au piano, Solène Cairoli à la contrebasse et Jesús Vega à la batterie.
Très influencé par Chet Baker et Éric Le Lann, il présente ici un répertoire mêlant standards et compositions originales.
Robin Mansanti / trompette, voix
Dexter Goldberg / piano
Solène Cairoli / contrebasse
Jesus Vega / batterie
Avec son nouveau quartet, Robin Mansanti dévoile un jazz délicat et lumineux, où standards et créations se mêlent dans une poésie héritée de Chet Baker et Éric Le Lann.
Le jeudi 15 janvier 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
