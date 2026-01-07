Robin Maxime Chefs-d’oeuvre classiques, espagnols et sud-américains Rue Stéphen Liégeard Brochon

Robin Maxime Chefs-d’oeuvre classiques, espagnols et sud-américains

Rue Stéphen Liégeard Château de Brochon Brochon Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 17:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Robin Maxime, guitariste virtuose doté d’une profonde sensibilité, nous entraîne en concert, dans un merveilleux voyage au cœur d’un lieu magnifique à l’acoustique exceptionnelle.

Argentine, Italie, Brésil, Espagne, France, Allemagne, Paraguay… Programme varié cocktail détonant de fougue, de joie et de douceur.

Chefs-d’œuvre de la guitare espagnole et sud-américaine, transcriptions des plus belles musiques de film et oeuvres classiques… Fermez les yeux et partagez un moment les émotions et nuances intenses, puissantes ou délicates des plus grands compositeurs, interprétées magistralement par le jeune virtuose. Tarrega, Barrios, Bach, Pachelbel, Haendel, Albeniz, Zequinha Abreu, Sanz… .

Rue Stéphen Liégeard Château de Brochon Brochon 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Robin Maxime Chefs-d’oeuvre classiques, espagnols et sud-américains

L’événement Robin Maxime Chefs-d’oeuvre classiques, espagnols et sud-américains Brochon a été mis à jour le 2026-01-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)