Robin Maxime Chefs-d’œuvre classiques, espagnols et sud-américains Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc

Robin Maxime Chefs-d’œuvre classiques, espagnols et sud-américains

Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

-26 ans, demandeur d’emploi, étudiant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 20:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Robin Maxime, guitariste virtuose doté d’une profonde sensibilité, nous entraîne en concert dans un merveilleux voyage. Argentine, Italie, Brésil, Espagne, Allemagne, Paraguay… Programme varié Cocktail de fougue, de douceur et de joie !

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Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 67 97 28 contact@robinmaxime.fr

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English :

An exceptional concert by Robin Maxime, a virtuoso guitarist with a deep sensitivity! A cocktail of passion, sweetness and joy!

L’événement Robin Maxime Chefs-d’œuvre classiques, espagnols et sud-américains Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc